Терехов: в Харькове ракеты ударили по Рымарской и автопарковке у аэропорта
Перебило водопровод и вынесло взрывом оконные стекла – мэр Харькова Игорь Терехов рассказал подробности ночного обстрела города.
«Что касается ночных обстрелов. Один прилет пришелся на автомобильную парковку у аэропорта. Второй – на одну из центральных улиц города, Рымарскую. Там нет ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей», — сообщил Терехов.
В обоих случаях пострадавших нет. В настоящее время идут работы по восстановлению.
«Относительно ситуации с перебитым аммиачным газопроводом. ГСЧС проверили содержание этого газа в воздухе Купянска – все в пределах нормы. Так что ни Купянску, ни тем более Харькову нечего волноваться», — рассказал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 07:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перебило водопровод и вынесло взрывом оконные стекла – мэр Харькова Игорь Терехов рассказал подробности ночного обстрела города.".