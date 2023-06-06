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Терехов: в Харькове ракеты ударили по Рымарской и автопарковке у аэропорта

Происшествия 07:42   06.06.2023
Оксана Якушко
Терехов: в Харькове ракеты ударили по Рымарской и автопарковке у аэропорта

Перебило водопровод и вынесло взрывом оконные стекла – мэр Харькова Игорь Терехов рассказал подробности ночного обстрела города.

«Что касается ночных обстрелов. Один прилет пришелся на автомобильную парковку у аэропорта. Второй – на одну из центральных улиц города, Рымарскую. Там нет ни одного военного объекта нет, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило пять автомобилей», — сообщил Терехов.

В обоих случаях пострадавших нет. В настоящее время идут работы по восстановлению.

«Относительно ситуации с перебитым аммиачным газопроводом. ГСЧС проверили содержание этого газа в воздухе Купянска – все в пределах нормы. Так что ни Купянску, ни тем более Харькову нечего волноваться», — рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 07:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перебило водопровод и вынесло взрывом оконные стекла – мэр Харькова Игорь Терехов рассказал подробности ночного обстрела города.".