Враг ударил по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова – Синегубов

В Харькове ракеты С-300 попали в два района города, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно – ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — доложил Синегубов.

Данные уточняются, профильные службы работают на местах попадания.