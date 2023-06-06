Враг ударил по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова – Синегубов
В Харькове ракеты С-300 попали в два района города, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно – ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — доложил Синегубов.
Данные уточняются, профильные службы работают на местах попадания.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 00:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ракеты С-300 попали в два района города, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".