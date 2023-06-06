Live
  • Вторник 06.06.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.35
    • 🟢

Враг ударил по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова – Синегубов

Происшествия 00:08   06.06.2023
Оксана Якушко
Враг ударил по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова – Синегубов

В Харькове ракеты С-300 попали в два района города, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно – ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало», — доложил Синегубов.

Данные уточняются, профильные службы работают на местах попадания.

Читайте также: Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Враг ударил по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова – Синегубов
Враг ударил по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова – Синегубов
06.06.2023
Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город
Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город
05.06.2023
Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов
Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов
05.06.2023
Полковника рф Стэсева, который терроризировал харьковчан, убили Легион и РДК
Полковника рф Стэсева, который терроризировал харьковчан, убили Легион и РДК
05.06.2023
Аммиака в воздухе Купянска сейчас нет, замеры продолжаются – Синегубов
Аммиака в воздухе Купянска сейчас нет, замеры продолжаются – Синегубов
05.06.2023
Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов
Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов
05.06.2023

Новости по теме:

23:39
Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город
22:46
Аммиака в воздухе Купянска сейчас нет, замеры продолжаются – Синегубов
21:53
Трубопровод с аммиаком повредили военные рф на Харьковщине – Синегубов
19:36
Уже 9 раненых в Балаклее в результате обстрела из «Смерча» — Синегубов
18:39
Один погибший и 8 раненых в результате удара по Балаклее – Синегубов

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг ударил по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 00:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ракеты С-300 попали в два района города, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".