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Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город

Происшествия 23:39   05.06.2023
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город

Харьков под ракетным ударом, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Горожане слышат взрывы – по меньшей мере раздалось несколько», – отметил Терехов.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова находиться в укрытиях.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Воздушная тревога из-за пусков вражеских ракет! Еще одна в воздухе!» – сообщил Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 23:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков под ракетным ударом сообщил мэр города Игорь Терехов.".