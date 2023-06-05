Взрывы в Харькове. Идет ракетная атака на город
Харьков под ракетным ударом, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Горожане слышат взрывы – по меньшей мере раздалось несколько», – отметил Терехов.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова находиться в укрытиях.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Воздушная тревога из-за пусков вражеских ракет! Еще одна в воздухе!» – сообщил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 23:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков под ракетным ударом сообщил мэр города Игорь Терехов.".