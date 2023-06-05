Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто
Харків під ракетним ударом, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Містяни чують вибухи – щонайменше пролунало кілька», – зазначив Терехов.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців Харкова перебувати в укриттях.
«Харків’яни перебувайте в укриттях! Повітряна тривога через пуски ворожих ракет! Ще одна у повітрі!» – повідомив Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 23:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків під ракетним ударом, повідомив мер міста Ігор Терехов.".