Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто

Харків під ракетним ударом, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Містяни чують вибухи – щонайменше пролунало кілька», – зазначив Терехов.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців Харкова перебувати в укриттях.

«Харків’яни перебувайте в укриттях! Повітряна тривога через пуски ворожих ракет! Ще одна у повітрі!» – повідомив Мельник.