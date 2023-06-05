Один загиблий і 8 поранених внаслідок удару по Балаклії – Синєгубов
Російські окупанти вдарили по Балаклії, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Станом на зараз відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених. На місцях працюють усі профільні служби», – розповів Синєгубов.
О 17:46 Балаклійська міська військова адміністрація повідомила, що ворог наносить удари по Балаклії і закликала місцевих мешканців перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 18:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти вдарили по Балаклії, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".