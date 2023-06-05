Один погибший и 8 раненых в результате удара по Балаклее – Синегубов

Российские оккупанты ударили по Балаклее, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых. На местах работают все профильные службы», – рассказал Синегубов.

В 17:46 Балаклейская городская военная администрация сообщила, что враг наносит удары по Балаклее и призвала местных жителей находиться в укрытиях.