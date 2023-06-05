Один погибший и 8 раненых в результате удара по Балаклее – Синегубов
Российские оккупанты ударили по Балаклее, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По состоянию на данный момент известно об одном погибшем мужчине и 8 раненых. На местах работают все профильные службы», – рассказал Синегубов.
В 17:46 Балаклейская городская военная администрация сообщила, что враг наносит удары по Балаклее и призвала местных жителей находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 18:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты ударили по Балаклее, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".