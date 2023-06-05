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На Купянщине под обстрел РФ попала бригада «скорой»: подробности

Происшествия 13:02   05.06.2023
Виктория Яковенко
На Купянщине под обстрел РФ попала бригада «скорой»: подробности

Медики экстренной медпомощи, когда ехали по вызову, попали под вражеский обстрел в Ковшаровке на Харьковщине.

Об этом директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил «Суспільне Харків». Событие произошло 4 июня около 22:50.

«Снаряд взорвался рядом с медицинским автомобилем, повредил лобовое стекло», – рассказал Забашта.

Также во время обстрела в 23:30 в Ковшаровке пострадал местный пункт базирования медиков «скорой». Там вылетели деревянные панели, закрывавшие окна.

«В обоих случаях обошлось без раненых», — отметил Забашта.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медики экстренной медпомощи, когда ехали по вызову, попали под вражеский обстрел в Ковшаровке на Харьковщине.".