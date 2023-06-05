На Купянщине под обстрел РФ попала бригада «скорой»: подробности

Медики экстренной медпомощи, когда ехали по вызову, попали под вражеский обстрел в Ковшаровке на Харьковщине.

Об этом директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил «Суспільне Харків». Событие произошло 4 июня около 22:50.

«Снаряд взорвался рядом с медицинским автомобилем, повредил лобовое стекло», – рассказал Забашта.

Также во время обстрела в 23:30 в Ковшаровке пострадал местный пункт базирования медиков «скорой». Там вылетели деревянные панели, закрывавшие окна.

«В обоих случаях обошлось без раненых», — отметил Забашта.