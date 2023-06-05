На Куп’янщині під обстріл РФ потрапила бригада «швидкої»: подробиці
Медики екстреної меддопомоги, коли їхали на виклик, потрапили під ворожий обстріл у Ківшарівці на Харківщині.
Про це директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив «Суспільне Харків». Подія сталася 4 червня близько 22:50.
«Снаряд вибухнув поруч з медичним автомобілем, пошкодив лобове скло», – розповів Забашта.
Також, під час обстрілу о 23:30 у Ківшарівці постраждав місцевий пункт базування медиків «швидкої». Там повилітали дерев’яні панелі, які закривали вікна.
«В обох випадках обійшлося без поранених», – зазначив Забашта.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Медики екстреної меддопомоги, коли їхали на виклик, потрапили під ворожий обстріл у Ківшарівці на Харківщині. ".