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Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Харківщину: що сталося з загарбниками

Події 12:31   05.06.2023
Вікторія Яковенко
Ворожа ДРГ намагалася проникнути на Харківщину: що сталося з загарбниками

Сьогодні вночі російська ДРГ намагалася проникнути на півночі Харківської області.

Про це в етері нацмарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас вночі сьогодні російська ДРГ намагалася проникнути на півночі нашої області. Наткнулися, звичайно, на наші позиції, під вогневим ураженням змушені були відійти. Ворог постійно намагається «пробувати» позиції наших військових на міць, на витримку», – зазначив Синєгубов.

Голова ХОВА припустив, що головна мета ворожих ДРГ – розвідка території.

«Ми чітко розуміємо, що ворог не полишив хворобливу ідею окупації міста Харкова, Харківської області», – розповів Синєгубов.

Він також додав, що наразі у Куп’янському районі запеклі бої тривають майже цілодобово. Там ворог намагається покращити свої позиції. Головне завдання українських захисників на цій ділянці фронту – відсунути окупантів якомога далі, зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 12:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вночі російська ДРГ намагалася проникнути на півночі Харківської області.".