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Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину: что произошло с захватчиками

Происшествия 12:31   05.06.2023
Виктория Яковенко
Вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Харьковщину: что произошло с захватчиками

Сегодня ночью российская ДРГ пыталась проникнуть на севере в Харьковской области.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас ночью сегодня российская ДРГ пыталась проникнуть на севере нашей области. Наткнулись, конечно, на наши позиции, под огневым поражением вынуждены были отойти. Враг постоянно пытается «пробовать» позиции наших военных на мощь, на выдержку», – отметил Синегубов.

Глава ХОВА предположил, что главная цель вражеских ДРГ – разведка территории.

«Мы четко понимаем, что враг не оставил болезненную идею оккупации города Харькова, Харьковской области», — рассказал Синегубов.

Он также добавил, что сейчас в Купянском районе ожесточенные бои продолжаются почти круглосуточно. Там враг пытается улучшить свои позиции. Главная задача украинских защитников на этом участке фронта – отодвинутая оккупантов как можно дальше, отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью российская ДРГ пыталась проникнуть на севере в Харьковской области.".