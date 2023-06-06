Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов

У Харкові ракети С-300 поцілили по двох районах міста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо – ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило», – доповів Синєгубов.

Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань.