Live
  • Вівторок 06.06.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.35
    • 🟢

Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов

Події 00:08   06.06.2023
Оксана Якушко
Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов

У Харкові ракети С-300 поцілили по двох районах міста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо – ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило», – доповів Синєгубов.

Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань.

Читайте також: Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов
Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов
06.06.2023
Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто
Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто
05.06.2023
Аміаку у повітрі Куп’янська зараз немає, тривають заміри – Синєгубов
Аміаку у повітрі Куп’янська зараз немає, тривають заміри – Синєгубов
05.06.2023
Полковника рф Стесєва, який тероризував харків’ян, убили Легіон і РДК
Полковника рф Стесєва, який тероризував харків’ян, убили Легіон і РДК
05.06.2023
Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов
Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов
05.06.2023
Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов
Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов
05.06.2023

Новини за темою:

23:39
Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто
22:46
Аміаку у повітрі Куп’янська зараз немає, тривають заміри – Синєгубов
21:53
Трубопровід з аміаком пошкодили військові рф на Харківщині – Синєгубов
19:36
Вже 9 поранених у Балаклії внаслідок обстрілу із «Смерчу» – Синєгубов
18:39
Один загиблий і 8 поранених внаслідок удару по Балаклії – Синєгубов

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 00:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ракети С-300 поцілили по двох районах міста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".