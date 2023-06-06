Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов
У Харкові ракети С-300 поцілили по двох районах міста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо – ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило», – доповів Синєгубов.
Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань.
Читайте також: Вибухи у Харкові. Триває ракетна атака на місто
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог ударив по Слобідському та Шевченківському районах Харкова – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 00:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ракети С-300 поцілили по двох районах міста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".