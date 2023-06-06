Терехов: у Харкові ракети вдарили по Римарській та автопарковці біля аеропорту
Перебило водогін і винесло вибухом шибки – мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці нічного обстрілу міста.
«Що стосується нічного обстрілу. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів», – повідомив Терехов.
В обох випадках постраждалих немає. Наразі тривають роботи з відновлення.
“Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська – все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися”, – розповів Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 07:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перебило водогін і винесло вибухом шибки – мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці нічного обстрілу міста.".