Терехов: у Харкові ракети вдарили по Римарській та автопарковці біля аеропорту

Перебило водогін і винесло вибухом шибки – мер Харкова Ігор Терехов розповів подробиці нічного обстрілу міста.

«Що стосується нічного обстрілу. Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколішніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів», – повідомив Терехов.

В обох випадках постраждалих немає. Наразі тривають роботи з відновлення.

“Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном. ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська – все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися”, – розповів Терехов.