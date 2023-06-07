Ракетный удар по Рымарской: в Харькове завершили ремонт водовода

КП «Харьковводоканал» сообщило, что оперативно завершило ремонт поврежденных ракетным ударом коммуникаций на ул. Рымарской в Харькове.

«Ремонтники комплекса «Харьковводоотвод» оперативно переложили 29 метров канализационных сетей и капитально реконструировали разрушенный смотровой колодец. После проведения ремонтных мероприятий система стоков на данном отрезке коллектора работает бесперебойно. Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» быстрыми темпами завершили ремонтные работы на поврежденном участке водовода диаметром 400 мм. Переложено 32 метра сетей с установкой запорной арматуры», — сообщила пресс-служба «Харьковводоканала».

Водоснабжение в центре Харькова восстановили в 22:30. Восстановительные и профилактические работы на водоводе еще продолжают.