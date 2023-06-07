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Ракетный удар по Рымарской: в Харькове завершили ремонт водовода

Общество 11:05   07.06.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Рымарской: в Харькове завершили ремонт водовода Фото: КП «Харьковводоканал»

КП «Харьковводоканал» сообщило, что оперативно завершило ремонт поврежденных ракетным ударом коммуникаций на ул. Рымарской в Харькове.

«Ремонтники комплекса «Харьковводоотвод» оперативно переложили 29 метров канализационных сетей и капитально реконструировали разрушенный смотровой колодец. После проведения ремонтных мероприятий система стоков на данном отрезке коллектора работает бесперебойно. Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» быстрыми темпами завершили ремонтные работы на поврежденном участке водовода диаметром 400 мм. Переложено 32 метра сетей с установкой запорной арматуры», — сообщила пресс-служба «Харьковводоканала».

ремонт сетей на Рымарской в Харькове
Фото: КП «Харьковводоканал»

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Водоснабжение в центре Харькова восстановили в 22:30. Восстановительные и профилактические работы на водоводе еще продолжают.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковводоканал» сообщило, что оперативно завершило ремонт поврежденных ракетным ударом коммуникаций на ул. Рымарской в Харькове".