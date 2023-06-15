Над Харківським районом збили два “Шахеди” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ намагалася здійснити атаку дронами “Shahed”, зокрема, по Харківській області. БПЛА збили захисники українського неба.

“Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано”, – написав Синєгубов у телеграмі.