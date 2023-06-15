Live
  • Четвер 15.06.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

Над Харківським районом збили два “Шахеди” – Синєгубов

Події 08:15   15.06.2023
Оксана Горун
Над Харківським районом збили два “Шахеди” – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ намагалася здійснити атаку дронами “Shahed”, зокрема, по Харківській області. БПЛА збили захисники українського неба.

“Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів-камікадзе Shahed. 2 дрони, що рухалися в напрямку Харкова, були збиті силами ППО над Харківським районом. Влучань у Харкові та області вночі не зафіксовано”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Читайте також:  Вночі над Україною збили ракету і 20 “Шахедів” – ЗСУ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
Терехов повідомив, що за вибухи чули вночі в Харкові
15.06.2023
Армія РФ вела обмежені атаки на Куп’янському напрямку – ISW
Армія РФ вела обмежені атаки на Куп’янському напрямку – ISW
15.06.2023
Генштаб повідомив про чотири авіаудари по Харківщині
Генштаб повідомив про чотири авіаудари по Харківщині
15.06.2023
Вночі над Україною збили ракету та 20 “Шахедів” – ЗСУ
Вночі над Україною збили ракету та 20 “Шахедів” – ЗСУ
15.06.2023
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
15.06.2023
Випускний вальс у прифронтовому Харкові станцювали учні 51-ої школи (відео)
Випускний вальс у прифронтовому Харкові станцювали учні 51-ої школи (відео)
14.06.2023

Новини за темою:

06:52
Вночі над Україною збили ракету та 20 “Шахедів” – ЗСУ
23:21
Синєгубов закликав харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу
16:14
Синєгубов: 90% Харківщини – зі світлом, без електрики – 85 населених пунктів
15:50
“Обстрілюють, щоб відволікти” – Синєгубов про обстановку на Харківщині
14:13
Росіяни знову хотіли влучити в аміакопровід на Куп’янщині – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Над Харківським районом збили два “Шахеди” – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі армія РФ намагалася здійснити атаку дронами “Shahed”, зокрема, по Харківській області. БПЛА збили захисники українського неба".