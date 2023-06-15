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Над Харьковским районом сбили два «Шахеда» — Синегубов

Происшествия 08:15   15.06.2023
Оксана Горун
Над Харьковским районом сбили два «Шахеда» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью армия РФ пыталась осуществить атаку дронами «Shahed» в том числе по Харьковской области. БПЛА сбили защитники украинского неба.

«Прошлой ночью враг совершил очередную атаку с помощью дронов-камикадзе «Shahed». Два двигавшиеся в направлении Харькова дрона были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано», — написал Синегубов в telegram.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 08:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью армия РФ пыталась осуществить атаку дронами «Shahed» в том числе по Харьковской области. БПЛА сбили защитники украинского неба".