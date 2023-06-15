Над Харьковским районом сбили два «Шахеда» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью армия РФ пыталась осуществить атаку дронами «Shahed» в том числе по Харьковской области. БПЛА сбили защитники украинского неба.
«Прошлой ночью враг совершил очередную атаку с помощью дронов-камикадзе «Shahed». Два двигавшиеся в направлении Харькова дрона были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано», — написал Синегубов в telegram.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью армия РФ пыталась осуществить атаку дронами «Shahed» в том числе по Харьковской области. БПЛА сбили защитники украинского неба".