Ночью над Украиной сбили ракету и 20 «Шахедов» — ВСУ

Командование Воздушных сил ВСУ и Генштаб сообщили о последствиях ночной ракетной атаки, нашествия БПЛА и ударах за сутки.

«Ночью, в период с 00:20 по 04:30 15 июня 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами типа «Shahed». Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты на Днепропетровщине», — проинформировал в утренней сводке Генштаб.

В частности, взрывы опять гремели в Кривом Роге. Об этом ночью сообщал мэр города Александр Вилкул. Подробности пока не известны.

«Шахеды» враг запускал с севера и юга. Все 20 дронов уничтожила ПВО.

Также ВС ВСУ сообщили об уничтожении вражеского разведывательного БПЛА.

«По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-22, четыре крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и семь иранских ударных дронов типа «Shahed». Во время атаки уничтожены девять воздушных целей: три крылатых ракеты «Калибр» и шесть иранских ударных дронов «Shahed». Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 38 авиационных ударов, также совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — привели статистику в Генштабе.