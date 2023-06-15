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Вночі над Україною збили ракету та 20 “Шахедів” – ЗСУ

Події 06:52   15.06.2023
Оксана Горун
Вночі над Україною збили ракету та 20 “Шахедів” – ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ та Генштаб повідомили про наслідки нічної ракетної атаки, навали БПЛА та ворожі удари за добу.

Уночі, в період з 00.20 по 04.30 15 червня 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу Shahed. Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині“, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб.

Зокрема, вибухи знову лунали у Кривому Розі. Про це вночі повідомляв мер міста Олександр Вілкул. Подробиці поки що не відомі.

“Шахеди” ворог запускав з півночі та півдня. Усі 20 дронів знищила ППО.

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Також ЗС ЗСУ повідомили про знищення ворожого розвідувального БПЛА.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування Калібр та сім іранських ударних дронів типу Shahed. Під час атаки знищено дев’ять повітряних цілей: три крилаті ракети Калібр та шість іранських ударних дронів Shahed. Усього, протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню“, – навели статистику в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 06:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Повітряних сил ЗСУ та Генштаб повідомили про наслідки нічної ракетної атаки, навали БПЛА та ворожі удари за добу".