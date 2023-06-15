Вночі над Україною збили ракету та 20 “Шахедів” – ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ та Генштаб повідомили про наслідки нічної ракетної атаки, навали БПЛА та ворожі удари за добу.

“Уночі, в період з 00.20 по 04.30 15 червня 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу “Shahed“. Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині“, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб.

Зокрема, вибухи знову лунали у Кривому Розі. Про це вночі повідомляв мер міста Олександр Вілкул. Подробиці поки що не відомі.

“Шахеди” ворог запускав з півночі та півдня. Усі 20 дронів знищила ППО.

Також ЗС ЗСУ повідомили про знищення ворожого розвідувального БПЛА.

“За уточненою інформацією, протягом минулої доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування “Калібр“ та сім іранських ударних дронів типу “Shahed“. Під час атаки знищено дев’ять повітряних цілей: три крилаті ракети “Калібр“ та шість іранських ударних дронів “Shahed“. Усього, протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню“, – навели статистику в Генштабі.