У Харкові лунають вибухи: поліція підтверджує ворожий обстріл

У ніч проти 15 червня у Харкові пролунали три вибухи.

Ворог знову почав обстрілювати Харківщину, пише облуправління Нацполіції.

“Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають правоохоронці.

Раніше моніторингові канали повідомили, що в небі над регіоном були помічені безпілотники Shahed. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:58.