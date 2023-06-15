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У Харкові лунають вибухи: поліція підтверджує ворожий обстріл

Події 01:49   15.06.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: поліція підтверджує ворожий обстріл

У ніч проти 15 червня у Харкові пролунали три вибухи.

Ворог знову почав обстрілювати Харківщину, пише облуправління Нацполіції.

“Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе”, — закликають правоохоронці.

Раніше моніторингові канали повідомили, що в небі над регіоном були помічені безпілотники Shahed. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:58.

Читайте також: Синєгубов закликав харків’ян та мешканців області не ігнорувати тривогу

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 01:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 15 червня у Харкові пролунали три вибухи.".