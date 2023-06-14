Синєгубов закликав харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу
Фото: пресслужба ХОВА
Не ігнорувати повітряну тривогу закликав харків’ян та мешканців області начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про це він написав у Telegram.
“Адже ворог не припиняє тероризувати мирне населення, щодня завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Під час повітряної тривоги намагайтеся максимально перебувати в укриттях та місцях убезпечення”, – закликав начальник ХОВА.
Зазначимо, що повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:47. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про загрозу ракетних ударів по Україні через активність ворожої авіації.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов закликав харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 23:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не ігнорувати повітряну тривогу закликав харків’ян та мешканців області начальник ХОВА Олег Синєгубов.".