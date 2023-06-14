Синєгубов закликав харків’ян і жителів області не ігнорувати тривогу

Не ігнорувати повітряну тривогу закликав харків’ян та мешканців області начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про це він написав у Telegram.

“Адже ворог не припиняє тероризувати мирне населення, щодня завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Під час повітряної тривоги намагайтеся максимально перебувати в укриттях та місцях убезпечення”, – закликав начальник ХОВА.

Зазначимо, що повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:47. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про загрозу ракетних ударів по Україні через активність ворожої авіації.