Синегубов призвал харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу

Не игнорировать воздушную тревогу призвал харьковчан и жителей области начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом он написал в Telegram.

«Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и безопасных местах», — призвал начальник ХОВА.

Отметим, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:47. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе ракетных ударов по Украине в связи с активностью вражеской авиации.