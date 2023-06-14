Синегубов призвал харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу
Фото: пресс-служба ХОВА
Не игнорировать воздушную тревогу призвал харьковчан и жителей области начальник ХОВА Олег Синегубов.
Об этом он написал в Telegram.
«Ведь враг не прекращает терроризировать мирное население, ежедневно нанося удары по гражданской инфраструктуре. Во время воздушной тревоги старайтесь максимально находиться в укрытиях и безопасных местах», — призвал начальник ХОВА.
Отметим, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:47. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил об угрозе ракетных ударов по Украине в связи с активностью вражеской авиации.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 23:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не игнорировать воздушную тревогу призвал харьковчан и жителей области начальник ХОВА Олег Синегубов.".