Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона

Существует угроза ракетных ударов по Украине, предупреждает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«В воздухе страны-оккупанта зафиксирована активность стратегических бомбардировщиков: около четырех Ту-95МС и одного Ту-22. Они приближаются к пусковым рубежам», — написал он и призвал не игнорировать тревогу.

Отметим, что воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 22:47.