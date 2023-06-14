Live
  • Среда 14.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🟢

Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона

Общество 22:57   14.06.2023
Елена Нагорная
Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона

Существует угроза ракетных ударов по Украине, предупреждает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«В воздухе страны-оккупанта зафиксирована активность стратегических бомбардировщиков: около четырех Ту-95МС и одного Ту-22. Они приближаются к пусковым рубежам», — написал он и призвал не игнорировать тревогу.

Отметим, что воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 22:47.

Читайте также: Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона
Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона
14.06.2023
Выпускной вальс в прифронтовом Харькове станцевали ученики 51-й школы (видео)
Выпускной вальс в прифронтовом Харькове станцевали ученики 51-й школы (видео)
14.06.2023
На Салтовке мужчина сдал копам «закладчика» (фото)
На Салтовке мужчина сдал копам «закладчика» (фото)
14.06.2023
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
14.06.2023
Тормози, надо спасать: девочка помогла лисенку, попавшему под авто в Харькове
Тормози, надо спасать: девочка помогла лисенку, попавшему под авто в Харькове
14.06.2023
«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине
«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине
14.06.2023

Новости по теме:

22:57
Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона
22:17
На Салтовке мужчина сдал копам «закладчика» (фото)
21:45
Тормози, надо спасать: девочка помогла лисенку, попавшему под авто в Харькове
20:55
Юные харьковчане отжались тысячу раз и установили рекорд Украины (сюжет)
20:13
Четыре дороги Харьковщины пошли трещинами: как останавливают разрушение

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 22:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Существует угроза ракетных ударов по Украине, предупреждает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".