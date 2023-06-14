Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона
Существует угроза ракетных ударов по Украине, предупреждает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«В воздухе страны-оккупанта зафиксирована активность стратегических бомбардировщиков: около четырех Ту-95МС и одного Ту-22. Они приближаются к пусковым рубежам», — написал он и призвал не игнорировать тревогу.
Отметим, что воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 22:47.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 22:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Существует угроза ракетных ударов по Украине, предупреждает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".