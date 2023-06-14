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Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Происшествия 18:53   14.06.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины: Бударкам, Веселому и Кисловке, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 17 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки, а на Купянском — Новомлинск, Двуречную, Западное, Берестовое, Лиман Первый и Масютовку.

Читайте также: Авиаудары по Харьковщине и ночная ракетная атака: данные Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 18:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины: Бударкам, Веселому и Кисловке, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 17 населенных пунктов региона.".