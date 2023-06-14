Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Протягом доби армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини: Бударках, Веселому та Кислівці, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 17 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка та Землянки, а на Куп’янському – Новомлинськ, Дворічну, Западне, Берестове, Лиман Перший і Масютівку.