Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Протягом доби армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини: Бударках, Веселому та Кислівці, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 17 населених пунктів регіону.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка та Землянки, а на Куп’янському – Новомлинськ, Дворічну, Западне, Берестове, Лиман Перший і Масютівку.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини: Бударках, Веселому та Кислівці, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 17 населених пунктів регіону.".