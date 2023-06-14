Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону

Існує загроза ракетних ударів по Україні, попереджає начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“У повітрі країни-окупанта зафіксована активність стратегічних бомбардувальників: близько чотирьох Ту-95МС та одного Ту-22. Вони наближаються до пускових рубежів”, – написав він та закликав не ігнорувати тривогу.

Зазначимо, що повітряну тривогу було оголошено на Харківщині о 22:47.