Live
  • Середа 14.06.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🟢

Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону

Суспільство 22:57   14.06.2023
Олена Нагорна
Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону

Існує загроза ракетних ударів по Україні, попереджає начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“У повітрі країни-окупанта зафіксована активність стратегічних бомбардувальників: близько чотирьох Ту-95МС та одного Ту-22. Вони наближаються до пускових рубежів”, – написав він та закликав не ігнорувати тривогу.

Зазначимо, що повітряну тривогу було оголошено на Харківщині о 22:47.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону
Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону
14.06.2023
Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
14.06.2023
На Салтівці чоловік здав копам “закладника” (фото)
На Салтівці чоловік здав копам “закладника” (фото)
14.06.2023
Чотири дороги Харківщини пішли тріщинами: як зупиняють руйнування
Чотири дороги Харківщини пішли тріщинами: як зупиняють руйнування
14.06.2023
У бордель за кордоном вербувала одеситок підступна харків’янка
У бордель за кордоном вербувала одеситок підступна харків’янка
14.06.2023
В Індустріальному районі Харкова ліквідували стихійне звалище
В Індустріальному районі Харкова ліквідували стихійне звалище
14.06.2023

Новини за темою:

22:57
Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону
22:17
На Салтівці чоловік здав копам “закладника” (фото)
21:45
У Харкові дівчинка допомогла лисеняті, яке потрапило під авто (фото, відео)
20:55
Юні харків’яни виконали тисячу віджимань і встановили рекорд України (сюжет)
20:13
Чотири дороги Харківщини пішли тріщинами: як зупиняють руйнування

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 22:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Існує загроза ракетних ударів по Україні, попереджає начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".