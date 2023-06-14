Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону
Існує загроза ракетних ударів по Україні, попереджає начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“У повітрі країни-окупанта зафіксована активність стратегічних бомбардувальників: близько чотирьох Ту-95МС та одного Ту-22. Вони наближаються до пускових рубежів”, – написав він та закликав не ігнорувати тривогу.
Зазначимо, що повітряну тривогу було оголошено на Харківщині о 22:47.
Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Новини за темою:
Ви читали новину: «Існує загроза ракетних ударів – начальник Харківського гарнізону»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 22:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Існує загроза ракетних ударів по Україні, попереджає начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".