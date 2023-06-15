В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
В ночь на 15 июня в Харькове прозвучали три взрыва.
Враг снова принялся обстреливать Харьковщину, пишет облуправление Нацполиции.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают правоохранители.
Ранее мониторинговые каналы сообщили, что в небе над регионом были замечены беспилотники Shahed. Эта информация официально не подтверждена.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:58.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 01:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 15 июня в Харькове прозвучали три взрыва.".