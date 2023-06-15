Live
  • Четверг 15.06.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.47
    • 🟢

В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел

Происшествия 01:49   15.06.2023
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел

В ночь на 15 июня в Харькове прозвучали три взрыва.

Враг снова принялся обстреливать Харьковщину, пишет облуправление Нацполиции.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя», — призывают правоохранители.

Ранее мониторинговые каналы сообщили, что в небе над регионом были замечены беспилотники Shahed. Эта информация официально не подтверждена.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:58.

Читайте также: Синегубов призвал харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
15.06.2023
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов
14.06.2023
Синегубов призвал харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу
Синегубов призвал харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу
14.06.2023
Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона
Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона
14.06.2023
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
14.06.2023
«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине
«Обстреливают, чтобы отвлечь» – Синегубов об обстановке на Харьковщине
14.06.2023

Новости по теме:

23:38
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов
23:21
Синегубов призвал харьковчан и жителей области не игнорировать тревогу
22:57
Существует угроза ракетных ударов — начальник Харьковского гарнизона
22:17
На Салтовке мужчина сдал копам «закладчика» (фото)
21:45
Тормози, надо спасать: девочка помогла лисенку, попавшему под авто в Харькове

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 01:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 15 июня в Харькове прозвучали три взрыва.".