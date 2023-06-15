Сегодня откроют проезд на месте последнего «прилета» в Харькове — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, что коммунальщики заканчивают асфальтировать разбитую российской ракетой дорогу на Рымарской.
«Был ужасный прилет, очень тяжелые разрушения – это проходящий там водопровод, ливневая канализация, электросети разрушены. Нам удалось все это восстановить. В настоящее время восстановлено водоснабжение во все дома харьковчан, офисные помещения. Сегодня завершается асфальтирование проезжей части и дорога будет открыта для проезда автомобилей», — сообщил Терехов.
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Терехов также отметил, что и нынешней, и минувшей ночью в Харькове было неспокойно. Были слышны взрывы.
«Отработала наша ПВО, и были удачно сбиты несколько «Шахедов», которые пытались атаковать Харьков. Хочу сказать, что это не первый подобный случай. Прошлой ночью также предпринимались попытки атаковать город Харьков. Наша ПВО работает», — подчеркнул мэр.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что на подлете к Харькову — в Харьковском районе — ночью сбили два «Шахеда».
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, что коммунальщики заканчивают асфальтировать разбитую российской ракетой дорогу на Рымарской".