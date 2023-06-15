Live
  • Четверг 15.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🔴

Сегодня откроют проезд на месте последнего «прилета» в Харькове — Терехов

Общество 10:12   15.06.2023
Оксана Горун
Сегодня откроют проезд на месте последнего «прилета» в Харькове — Терехов Фото: скрин

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, что коммунальщики заканчивают асфальтировать разбитую российской ракетой дорогу на Рымарской.

«Был ужасный прилет, очень тяжелые разрушения – это проходящий там водопровод, ливневая канализация, электросети разрушены. Нам удалось все это восстановить. В настоящее время восстановлено водоснабжение во все дома харьковчан, офисные помещения. Сегодня завершается асфальтирование проезжей части и дорога будет открыта для проезда автомобилей», — сообщил Терехов.

Читайте также: Ракетный удар по Рымарской: в Харькове завершили ремонт водовода

Терехов также отметил, что и нынешней, и минувшей ночью в Харькове было неспокойно. Были слышны взрывы.

«Отработала наша ПВО, и были удачно сбиты несколько «Шахедов», которые пытались атаковать Харьков. Хочу сказать, что это не первый подобный случай. Прошлой ночью также предпринимались попытки атаковать город Харьков. Наша ПВО работает», — подчеркнул мэр.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что на подлете к Харькову — в Харьковском районе — ночью сбили два «Шахеда».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
15.06.2023
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
15.06.2023
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
В Харькове гремят взрывы: полиция подтверждает вражеский обстрел
15.06.2023
Ночью над Украиной сбили ракету и 20 «Шахедов» — ВСУ
Ночью над Украиной сбили ракету и 20 «Шахедов» — ВСУ
15.06.2023
Из Харьковского горсовета ушел депутат Шария
Из Харьковского горсовета ушел депутат Шария
15.06.2023
Над Харьковским районом сбили два «Шахеда» — Синегубов
Над Харьковским районом сбили два «Шахеда» — Синегубов
15.06.2023

Новости по теме:

09:05
В Харькове наведут порядок в подвалах кооперативных домов, служащих укрытиями
07:22
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
23:38
ХОВА попросила Кабмин внести Харьков в зону активных боевых действий — Терехов
19:24
Три харьковских трамвая в четверг будут ходить по-другому
11:04
«Нам еще много улиц нужно будет переименовать» — мэр Харькова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сегодня откроют проезд на месте последнего «прилета» в Харькове — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 10:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о том, что коммунальщики заканчивают асфальтировать разбитую российской ракетой дорогу на Рымарской".