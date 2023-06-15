Открыли для движения транспорта улицы Рымарскую и Петра Григоренко в Харькове

В Харькове сняли ограничение движения транспортных средств по улицам Рымарской и улице Петра Григоренко, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

«В связи с завершением неотложных ремонтных работ возобновлено беспрепятственное движение транспортных средств по улице Рымарской и улице Петра Григоренко», — говорится в официальном сообщении.