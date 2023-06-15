Открыли для движения транспорта улицы Рымарскую и Петра Григоренко в Харькове
В Харькове сняли ограничение движения транспортных средств по улицам Рымарской и улице Петра Григоренко, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
«В связи с завершением неотложных ремонтных работ возобновлено беспрепятственное движение транспортных средств по улице Рымарской и улице Петра Григоренко», — говорится в официальном сообщении.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 16:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сняли ограничение движения транспортных средств по улицам Рымарской и улице Петра Григоренко, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".