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Открыли для движения транспорта улицы Рымарскую и Петра Григоренко в Харькове

Общество 16:48   15.06.2023
Оксана Якушко
Открыли для движения транспорта улицы Рымарскую и Петра Григоренко в Харькове

В Харькове сняли ограничение движения транспортных средств по улицам Рымарской и улице Петра Григоренко, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

«В связи с завершением неотложных ремонтных работ возобновлено беспрепятственное движение транспортных средств по улице Рымарской и улице Петра Григоренко», — говорится в официальном сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 16:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сняли ограничение движения транспортных средств по улицам Рымарской и улице Петра Григоренко, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".