Коммунальщики показали, как восстанавливали Рымарскую после «прилета» (видео)
Фото: Харьковский горсовет
Работники КП «Дорремстрой» завершили восстановительные работы на улице Рымарской в Харькове, которая была повреждена в результате вражеского ракетного удара в ночь на 6 июня.
Ударом россиян были повреждены электросети, водопровод и ливневая канализация, а также дома вокруг, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
«Коммунальщики заасфальтировали около 200 метров пешеходной зоны и более 400 метров дорожного покрытия. Сейчас на улице восстановлено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба.
Фото, видео: Харьковский горсовет
Ранее об открытии проезда по улице Рымарской сообщило Управление патрульной полиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Дорремстрой» завершили восстановительные работы на улице Рымарской в Харькове, которая была повреждена в результате вражеского ракетного удара в ночь на 6 июня.".