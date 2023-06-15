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Коммунальщики показали, как восстанавливали Рымарскую после «прилета» (видео)

Общество 18:58   15.06.2023
Елена Нагорная
Коммунальщики показали, как восстанавливали Рымарскую после «прилета» (видео) Фото: Харьковский горсовет

Работники КП «Дорремстрой» завершили восстановительные работы на улице Рымарской в Харькове, которая была повреждена в результате вражеского ракетного удара в ночь на 6 июня.

Ударом россиян были повреждены электросети, водопровод и ливневая канализация, а также дома вокруг, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

«Коммунальщики заасфальтировали около 200 метров пешеходной зоны и более 400 метров дорожного покрытия. Сейчас на улице восстановлено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба.

Фото, видео: Харьковский горсовет

Ранее об открытии проезда по улице Рымарской сообщило Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Читайте также: Сегодня откроют проезд на месте последнего «прилета» в Харькове — Терехов

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Дорремстрой» завершили восстановительные работы на улице Рымарской в Харькове, которая была повреждена в результате вражеского ракетного удара в ночь на 6 июня.".