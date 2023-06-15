Коммунальщики показали, как восстанавливали Рымарскую после «прилета» (видео)

Работники КП «Дорремстрой» завершили восстановительные работы на улице Рымарской в Харькове, которая была повреждена в результате вражеского ракетного удара в ночь на 6 июня.

Ударом россиян были повреждены электросети, водопровод и ливневая канализация, а также дома вокруг, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

«Коммунальщики заасфальтировали около 200 метров пешеходной зоны и более 400 метров дорожного покрытия. Сейчас на улице восстановлено движение транспортных средств», — сообщает пресс-служба.

Фото, видео: Харьковский горсовет

Ранее об открытии проезда по улице Рымарской сообщило Управление патрульной полиции в Харьковской области.