За добу постраждалих від обстрілів на Харківщині немає – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Липців та Куп’янська. Є руйнування, але обійшлося без потерпілих.
“”Ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших, – повідомив начальник ХОВА. – У с. Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано”.
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Нагадаємо, ніч в Україні пройшла без масштабних ракетних атак. ППО збила два ворожі “Шахеди”.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Липців та Куп’янська. Є руйнування, але обійшлося без потерпілих".