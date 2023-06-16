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За добу постраждалих від обстрілів на Харківщині немає – Синєгубов

Події 08:59   16.06.2023
Оксана Горун
За добу постраждалих від обстрілів на Харківщині немає – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Липців та Куп’янська. Є руйнування, але обійшлося без потерпілих.

“”Ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших, – повідомив начальник ХОВА. – У с. Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано”.

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    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Липців та Куп’янська. Є руйнування, але обійшлося без потерпілих".