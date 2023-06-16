За добу постраждалих від обстрілів на Харківщині немає – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Липців та Куп’янська. Є руйнування, але обійшлося без потерпілих.

“”Ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших, – повідомив начальник ХОВА. – У с. Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано”.

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Нагадаємо, ніч в Україні пройшла без масштабних ракетних атак. ППО збила два ворожі “Шахеди”.