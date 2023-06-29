В Песочине под Харьковом ремонтируют укрытия, где спрячутся более 1000 человек
В Песочине построят еще два укрытия, которые смогут защитить более 600 человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Песочине ремонтируют и обустраивают два имеющихся укрытия, которые могут одновременно вместить более 1000 человек. Еще 2 укрытия построят с нуля на территории учебных заведений. Во время тревоги там смогут скрыться более 600 человек.
«С первых дней полномасштабного вторжения Песочин стал форпостом для приема внутренне перемещенных лиц и последующей эвакуации в другие регионы страны. Поэтому обеспечение и обустройство укрытий, а на зимний период Пунктов Незламності – первоочередные задачи. Совместно с международными партнерами продолжаем помогать громаде и ее жителям», – отметил Олег Синегубов.
С начала полномасштабного вторжения рф силами ХОВА и международных партнеров тергромаде передали 100 генераторов разной мощности для обеспечения работы критической инфраструктуры и обогрева населения в осенне-зимний период во время длительного отсутствия света.
В настоящее время в Песочинской поселковой территориальной громаде проживает более 32 тысяч человек и размещено более 16 тысяч внутренне перемещенных лиц.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 18:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочине построят еще два укрытия, которые смогут защитить более 600 человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.".