В Песочине под Харьковом ремонтируют укрытия, где спрячутся более 1000 человек

В Песочине построят еще два укрытия, которые смогут защитить более 600 человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Песочине ремонтируют и обустраивают два имеющихся укрытия, которые могут одновременно вместить более 1000 человек. Еще 2 укрытия построят с нуля на территории учебных заведений. Во время тревоги там смогут скрыться более 600 человек.

«С первых дней полномасштабного вторжения Песочин стал форпостом для приема внутренне перемещенных лиц и последующей эвакуации в другие регионы страны. Поэтому обеспечение и обустройство укрытий, а на зимний период Пунктов Незламності – первоочередные задачи. Совместно с международными партнерами продолжаем помогать громаде и ее жителям», – отметил Олег Синегубов.

С начала полномасштабного вторжения рф силами ХОВА и международных партнеров тергромаде передали 100 генераторов разной мощности для обеспечения работы критической инфраструктуры и обогрева населения в осенне-зимний период во время длительного отсутствия света.

В настоящее время в Песочинской поселковой территориальной громаде проживает более 32 тысяч человек и размещено более 16 тысяч внутренне перемещенных лиц.