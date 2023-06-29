Live
  • Четверг 29.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

В Песочине под Харьковом ремонтируют укрытия, где спрячутся более 1000 человек

Общество 18:04   29.06.2023
Оксана Якушко
В Песочине под Харьковом ремонтируют укрытия, где спрячутся более 1000 человек

В Песочине построят еще два укрытия, которые смогут защитить более 600 человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Песочине ремонтируют и обустраивают два имеющихся укрытия, которые могут одновременно вместить более 1000 человек. Еще 2 укрытия построят с нуля на территории учебных заведений. Во время тревоги там смогут скрыться более 600 человек.

«С первых дней полномасштабного вторжения Песочин стал форпостом для приема внутренне перемещенных лиц и последующей эвакуации в другие регионы страны. Поэтому обеспечение и обустройство укрытий, а на зимний период Пунктов Незламності – первоочередные задачи. Совместно с международными партнерами продолжаем помогать громаде и ее жителям», – отметил Олег Синегубов.

С начала полномасштабного вторжения рф силами ХОВА и международных партнеров тергромаде передали 100 генераторов разной мощности для обеспечения работы критической инфраструктуры и обогрева населения в осенне-зимний период во время длительного отсутствия света.

В настоящее время в Песочинской поселковой территориальной громаде проживает более 32 тысяч человек и размещено более 16 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Читайте также: В реке Уды под Харьковом – массовый мор рыбы (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
29.06.2023
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
В Харькове общественный транспорт будет ездить дольше: названы маршруты
29.06.2023
Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)
Эксперт рассказал об успехах ВСУ на Купянско-Лиманском направлении (видео)
29.06.2023
АО «Харьковгаз» остановили действие лицензии: что это значит для потребителей
АО «Харьковгаз» остановили действие лицензии: что это значит для потребителей
29.06.2023
Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)
Терехов о выступлении Зеленского: Харьков — форпост демократии Европы (видео)
29.06.2023
Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба
Враг нанес авиаудар на Харьковщине: информация Генштаба
29.06.2023

Новости по теме:

18:04
В Песочине под Харьковом ремонтируют укрытия, где спрячутся более 1000 человек
17:30
Под суд пойдет харьковчанка, незаконно захватившая землю и построившая отель
15:59
На месяц из-за ремонта перекрыли улицу для транспорта в Харькове
14:53
«Лободу и другие сорняки – прочь» – Кипиани поддержал харьковчанку Дарью
14:26
В Харькове поймали серийного вора аккумуляторов из автомобилей

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Песочине под Харьковом ремонтируют укрытия, где спрячутся более 1000 человек»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 18:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочине построят еще два укрытия, которые смогут защитить более 600 человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.".