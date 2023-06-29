Укриття, де сховаються понад 1000 осіб, ремонтують у Пісочині під Харковом

У Пісочині збудують ще два укриття, які зможуть захистити понад 600 осіб, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Пісочині ремонтують і облаштовують два наявних укритті, що можуть одночасно умістити понад 1000 осіб. Ще 2 укриття побудують «з нуля» на території навчальних закладів. Під час тривоги там зможуть сховатися більш як 600 людей.

«З перших днів повномасштабного вторгнення Пісочин став форпостом для прийому внутрішньо переміщених осіб та подальшої евакуації до інших регіонів країни. Тому забезпечення і облаштування укриттів, а на зимовий період Пунктів Незламності – першочергові завдання. Спільно з міжнародними партнерами продовжуємо допомагати громаді та її жителям», – зазначив Олег Синєгубов.

Від початку повномасштабного вторгнення рф силами Харківської ОВА та міжнародних партнерів тергромаді передали 100 генераторів різної потужності для забезпечення роботи критичної інфраструктури та обігріву населення в осінньо-зимовий період під час довготривалої відсутності світла.

Нині в Пісочинській селищній територіальній громаді живуть понад 32 тисячі людей та розміщено більш як 16 тисяч внутрішньо переміщених осіб.