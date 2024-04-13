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Небо над Харьковом закрыть возможно, я уверен, что будет защита – Терехов

Общество 12:33   13.04.2024
Оксана Якушко
Небо над Харьковом закрыть возможно, я уверен, что будет защита – Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью интернет-изданию TSN.ua.

«Возможно полностью практически защитить небо над Харьковом. И для этого требуется современное ПВО, современная система и противодроновая защита. И над этим сейчас трудится президент и ОП, и военное руководство. Да, это тяжелый процесс, потому что оборудование иностранное, у нас такого нет. Но я уверен, что у нас будет такая защита», — заявил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 12:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил в интервью интернет-изданию TSN.ua.".