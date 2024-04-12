Поставку ПВО с лазерным лучом на фронт в Украине обговаривают в Великобритании

Лазер, способный сбивать вражеские дроны и ракеты, появится на военных кораблях Королевского флота к 2027 году. Но оружие DragonFire, выстрел которого стоит 10 фунтов, могут использовать в Украине еще раньше, например, осенью 2024 года, поскольку военные быстро осваивают «передовые» технологии, передает The Telegraph.

Министерство обороны Великобритании увеличило скорость работы лазера в ответ на растущую угрозу атак дронов в связи с «двумя большими конфликтами», заявило правительство.

Ученые из британской оборонной лаборатории Портон-Дауна (DSTL) в последние месяцы работали с экспертами отрасли, чтобы превратить лазерное оружие из лабораторного эксперимента в практически готовое к бою.

Грант Шаппс, министр обороны Великобритании, заявил в четверг во время поездки в лабораторию DragonFire, что оружие, которое может поразить монету в 1 фунт на расстоянии километра, «может иметь огромные последствия».

Он сказал, что задержки с внедрением новых оружейных технологий — это «самая большая трата денег на оборону».

«Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно был бы очень длительным, возможно, до 10 лет, до гораздо более короткого периода времени и развернуть оружие потенциально на кораблях и на суше».

Шаппс сказал, что Великобритания планирует добавить DragonFire в свой арсенал к 2027 году, но работает над тем, сможет ли она отправить прототипы в Украину раньше, даже если они не будут доработаны на 100%.

«Я абсолютно уверен, что то, что у нас здесь происходит, является совершенно особенным и передовым», — сказал он. — Сам продукт действительно опережает иное оружие на годы вперед».

Оружие работает путем фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт, расположенных в виде шестиугольной решетки, и объединения их с зеркалами для объединения и усиления мощности — физического явления, известного как конструктивная интерференция.

Тим Кендалл, старший физик DSTL по лазерам, разработчик DragonFire, сказал, что это создает «идеальный лазерный луч», который можно излучать через телескопическую линзу.

Оружие невидимо и бесшумно, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, невидима для человеческого глаза и близка к инфракрасному спектру света.

Испытания оружия, выполненного с почти полностью изготовленной на заказ системой наведения и готовыми лазерными деталями, уничтожили дроны и заставили минометы взорваться менее чем за пять секунд.

Есть надежда, что лазер сможет поражать дроны за меньшие средства, чем стоят ракеты-перехватчики.

DragonFire движется со скоростью света, и его дальность до сих пор засекречена. Он мгновенно превращает поверхность металла в плазму с температурой 3000°С и может прожечь листовой металл, фюзеляж и оружие за считанные секунды.

Система была создана с целью уничтожения дронов, которые используют во войнах в Украине и в Израиле и показали как новейший рубеж современной войны.

Шаппс считает, что система достаточно мощна, чтобы нейтрализовать более быстро движущиеся снаряды, такие как баллистические ракеты.

«Дело не только в медленных дронах. В конечном итоге он должен быть способен сбивать и дорогостоящие ракеты», — сказал он.

Лазер мощностью 3 55 кВт прожигает дрон или ракету за считанные секунды. Диапазон неизвестен. Можно попасть в монету в 1 фунт с расстояния 1 км.

Хотя технология еще не готова к использованию в бою, Шаппс признал, что ведет переговоры с военными учеными о том, как Великобритания может использовать DragonFire на фронте.

«Целью является 2027 год, но сейчас в Европе идет живой конфликт, для разрешения которого у нас есть уникальное современное оружие, и оно может оказаться полезным. Скажем так, он не обязательно должен быть на 100 % идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его. На данный момент датой по-прежнему является 2027 год, но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить этот процесс».

Мэтт Корк, руководитель проекта в DSTL, сообщил журналистам, что DragonFire может быть передан для «пользовательских экспериментов» ряду военнослужащих в сентябре, когда 7-я группа противовоздушной обороны испытает эту технологию.

Наземная версия DragonFire по-прежнему задумана как технология ПВО и будет установлена на грузовике, после чего эксперты британской армии дадут отзывы о том, как ее можно улучшить, и выявят любые проблемы.

DragonFire также будет следовать за британскими минными кораблями, отправленными в Украину

Это произошло после того, как два бывших британских минных корабля, переданных Украине, прибыли в Портсмут, готовые к своей последней миссии по разминированию Черного моря.

Эдуард Феско, временный посол Украины в Великобритании, наблюдал, как в четверг в порт вошли корабли «Чернигов» и «Черкассы», ранее известные как HMS Grimsby и HMS Shoreham.

Украинские моряки и их новые корабли сейчас находятся в «полной боевой готовности», заявили в Королевском флоте после завершения обучения вместе с британцами.

В декабре правительство объявило, что два военных корабля класса «Сандаун» вывели из состава Королевского флота и передали украинским военным, которые будут использовать их для разминирования примерно 800 км₂ мин в Черном море.

Турция заблокировала вход двух минных судов в Черное море, ссылаясь на Конвенцию Монтрё 1936 года, регулирующую проход в военное время через проливы Босфор и Дарданеллы.

Корабли-миноискатели изготовлены из стеклопластика, поэтому их невозможно обнаружить минам, которые детонируют при обнаружении магнитного поля металлического судна.

Грант Шаппс, министр обороны, заявил: «Великобритания лидирует в оказании помощи Украине в модернизации ее военно-морского флота. Передача этих кораблей и отличная подготовка, которую провел Королевский флот, окажут реальное долгосрочное влияние на способность Украины защищать свои воды».

Феско отметил: «Когда мы говорим о запасах оружия, доступность оборудования в США намного выше, чем где-либо еще, по множеству причин. Но ситуация, такова, как она есть, и то, что Великобритания делает все возможное, чтобы Украина могла получить необходимую ей помощь, очень показательно».