Путин украл выборы, но не украдет Украину — министр обороны Британии
Фото: twitter.com/grantshapps
Путин украл еще одни выборы, но он не украдет Украину. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Великобритания, война, выборы в России, Путин;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:35;
Корреспондент Грант Шаппс, министр обороны Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин украл еще одни выборы, но он не украдет Украину. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая…".