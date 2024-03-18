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Путин украл выборы, но не украдет Украину — министр обороны Британии

Мир 11:35   18.03.2024
Грант Шаппс
министр обороны Великобритании
Путин украл выборы, но не украдет Украину — министр обороны Британии Фото: twitter.com/grantshapps

Путин украл еще одни выборы, но он не украдет Украину. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше.

Автор: Грант Шаппс, министр обороны Великобритании
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  • Корреспондент Грант Шаппс, министр обороны Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин украл еще одни выборы, но он не украдет Украину. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая…".