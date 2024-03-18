Путин украл выборы, но не украдет Украину — министр обороны Британии

Путин украл еще одни выборы, но он не украдет Украину. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше.