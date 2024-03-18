Путін украв вибори, але не вкраде Україну – міністр оборони Британії

Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів і автократів, інакше вони продовжать красти ще більше.