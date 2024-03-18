Путін украв вибори, але не вкраде Україну – міністр оборони Британії
Фото: twitter.com/grantshapps
Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів і автократів, інакше вони продовжать красти ще більше.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Великобритания, выборы в России, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:35;
Кореспондент Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу…".