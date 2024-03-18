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Путін украв вибори, але не вкраде Україну – міністр оборони Британії

Політика 11:35   18.03.2024
Грант Шаппс
міністр оборони Великої Британії
Путін украв вибори, але не вкраде Україну – міністр оборони Британії Фото: twitter.com/grantshapps

Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу колективну підтримку України. Як показує історія, ми повинні зупинити диктаторів і автократів, інакше вони продовжать красти ще більше.

Автор: Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде. Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб зупинити цього злодія, збільшуючи нашу…".