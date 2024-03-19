Путін показує себе слабаком – Буданов

Який би результат не написала російська ЦВК – це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях… Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами.