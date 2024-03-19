Путін показує себе слабаком – Буданов
Фото: gur.gov.ua
Який би результат не написала російська ЦВК – це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях… Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: буданов, выборы в России, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:29;
Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який би результат не написала російська ЦВК – це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях… Путін…".