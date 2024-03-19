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Путін показує себе слабаком – Буданов

Політика 11:29   19.03.2024
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
Путін показує себе слабаком – Буданов Фото: gur.gov.ua

Який би результат не написала російська ЦВК – це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях… Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами.

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який би результат не написала російська ЦВК – це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях… Путін…".