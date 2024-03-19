Путин показывает себя слабаком — Буданов

Какой бы результат ни написала российская ЦИК – это фальшивка, поскольку выборы не прошли не только в приграничных областях… Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, не способным обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами.