Путин показывает себя слабаком — Буданов
Какой бы результат ни написала российская ЦИК – это фальшивка, поскольку выборы не прошли не только в приграничных областях… Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, не способным обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: буданов, выборы в России, Путин;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:29;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какой бы результат ни написала российская ЦИК – это фальшивка, поскольку выборы не прошли не только в приграничных областях… Путин…".