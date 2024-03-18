«Легитимности у этой имитации выборов нет» — Зеленский о «выборах» Путина
Фото: Офис Президента
Российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Он боится больше всего одного – справедливости… Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы в России, Зеленский, легитимность, Путин;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:44;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель просто заболел властью и делает все, чтобы править…".