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«Легитимности у этой имитации выборов нет» — Зеленский о «выборах» Путина

Мир 11:44   18.03.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
«Легитимности у этой имитации выборов нет» — Зеленский о «выборах» Путина Фото: Офис Президента

Российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Он боится больше всего одного – справедливости… Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель просто заболел властью и делает все, чтобы править…".