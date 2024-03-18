«Легитимности у этой имитации выборов нет» — Зеленский о «выборах» Путина

Российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Он боится больше всего одного – справедливости… Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге.