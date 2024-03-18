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“Легітимності в цієї імітації виборів немає” – Зеленський про “вибори” Путіна

Політика 11:44   18.03.2024
Володимир Зеленський
президент України
“Легітимності в цієї імітації виборів немає” – Зеленський про “вибори” Путіна

Російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності в цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч просто захворів на владу та робить усе, щоб…".