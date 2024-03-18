“Легітимності в цієї імітації виборів немає” – Зеленський про “вибори” Путіна

Російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності в цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі.