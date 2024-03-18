“Легітимності в цієї імітації виборів немає” – Зеленський про “вибори” Путіна
Російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності в цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: выборы в России, Зеленський, легитимность, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:44;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч просто захворів на владу та робить усе, щоб…".