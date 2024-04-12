Постачання ППО з лазерним променем в Україну обговорюють у Великій Британії

Лазер, здатний збивати ворожі дрони та ракети, з’явиться на військових кораблях Королівського флоту до 2027 року. Але зброю DragonFire, постріл якої коштує 10 фунтів, можуть привезти в Україну ще раніше, наприклад, восени 2024 року, оскільки військові швидко освоюють «передові» технології, повідомляє The Telegraph.

Міністерство оборони Великобританії збільшило швидкість роботи лазера у відповідь на дедалі більшу загрозу атак дронів у зв’язку з «двома великими конфліктами», заявив уряд.

Вчені з британської оборонної лабораторії Портон-Дауна (DSTL) в останні місяці працювали з експертами галузі, щоб перетворити лазерну зброю з лабораторного експерименту на практично готову до бою.

Грант Шаппс, міністр оборони Великобританії, заявив у четвер під час поїздки до лабораторії DragonFire, що зброя, яка може вразити монету в 1 фунт на відстані кілометра, може мати величезні наслідки.

Він сказав, що затримки із впровадженням нових збройових технологій — це «найбільша витрата грошей на оборону».

“Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай був би дуже тривалим, можливо, до 10 років, до набагато коротшого періоду часу і розгорнути зброю потенційно на кораблях та на суші”.

Шаппс сказав, що Великобританія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над тим, чи зможе вона відправити прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть доопрацьовані на 100%.

«Я абсолютно впевнений, що те, що у нас тут відбувається, є особливим і передовим», – сказав він. – Сам продукт справді випереджає іншу зброю на роки вперед».

Зброя працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у вигляді шестикутної решітки, та об’єднання їх із дзеркалами для об’єднання та посилення потужності — фізичного явища, відомого як конструктивна інтерференція.

Тім Кендалл, старший фізик DSTL лазерів, розробник DragonFire, сказав, що це створює «ідеальний лазерний промінь», який можна випромінювати через телескопічну лінзу.

Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, невидима для людського ока і близька до інфрачервоного спектра світла.

Під час випробування зброї, виконаної з майже повністю виготовленою на замовлення системою наведення та готовими лазерними деталями, знищили дрони та змусили міномети вибухнути менш ніж за п’ять секунд.

Є надія, що лазер зможе вражати дрони за менші кошти, ніж коштують ракети-перехоплювачі.

DragonFire рухається зі швидкістю світла, і його дальність досі засекречена. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000°і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.

Система була створена з метою знищення дронів, які використовують у війнах в Україні та в Ізраїлі та показали як найновіший рубіж сучасної війни.

Шаппс вважає, що система досить потужна, щоб нейтралізувати снаряди, що швидко рухаються, такі як балістичні ракети.

«Справа не лише у повільних дронах. Зрештою, він має бути здатний збивати і дорогі ракети», — сказав він.

Лазер потужністю 355 кВт пропалює дрон або ракету за лічені секунди. Діапазон невідомий. Можна потрапити в монету 1 фунт з відстані 1 км.

Хоча технологія ще не готова до використання у бою, Шаппс визнав, що веде переговори з військовими вченими про те, як Великобританія може використовувати DragonFire на фронті.

«Метою є 2027 рік, але зараз у Європі йде живий конфлікт, для вирішення якого ми маємо унікальну сучасну зброю, і вона може виявитися корисною. Скажімо так, він не обов’язково має бути на 100% ідеальним, щоб українці, можливо, придбали його. На цей час датою, як і раніше, є 2027 рік, але, звичайно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити цей процес».

Метт Корк, керівник проєкту в DSTL, повідомив журналістам, що DragonFire може бути переданий для «користувацьких експериментів» ряду військовослужбовців у вересні, коли 7-а група протиповітряної оборони зазнає цієї технології.

Наземна версія DragonFire, як і раніше, задумана як технологія ППО і буде встановлена ​​на вантажівці, після чого експерти британської армії дадуть відгуки про те, як її можна покращити, і виявлять будь-які проблеми.

DragonFire також слідуватиме за британськими мінними кораблями, відправленими в Україну.

Це сталося після того, як два колишні британські мінні кораблі, передані Україні, прибули до Портсмута, готові до своєї останньої місії з розмінування Чорного моря.

Едуард Феско, тимчасовий посол України у Великій Британії, спостерігав, як у четвер у порт увійшли кораблі «Чернігів» та «Черкаси», раніше відомі як HMS Grimsby та HMS Shoreham.

Українські моряки та їхні нові кораблі зараз перебувають у «повній бойовій готовності», заявили у Королівському флоті після завершення навчання разом із британцями.

У грудні уряд оголосив, що два військові кораблі класу «Сандаун» вивели зі складу Королівського флоту і передали українським військовим, які використовуватимуть їх для розмінування приблизно 800 км2 хв у Чорному морі.

Туреччина заблокувала вхід двох мінних суден у Чорне море, посилаючись на Конвенцію Монтре 1936, що регулює прохід у воєнний час через протоки Босфор і Дарданелли.

Кораблі-міношукачі виготовлені зі склопластику, тому їх неможливо виявити мінам, які детонують при виявленні магнітного поля металевого судна.

Грант Шаппс, міністр оборони, заявив: «Велика Британія лідирує у наданні допомоги Україні у модернізації її військово-морського флоту. Передача цих кораблів та відмінна підготовка, яку провів Королівський флот, вплинуть на реальний довгостроковий вплив на здатність України захищати свої води».

Феско зазначив: «Коли ми говоримо про запаси зброї, доступність обладнання в США набагато вища, ніж деінде, з багатьох причин. Але ситуація така, як вона є, і те, що Великобританія робить все можливе, щоб Україна могла отримати необхідну їй допомогу, дуже показово».