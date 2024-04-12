Постачання ППО з лазерним променем в Україну обговорюють у Великій Британії
Лазер, здатний збивати ворожі дрони та ракети, з’явиться на військових кораблях Королівського флоту до 2027 року. Але зброю DragonFire, постріл якої коштує 10 фунтів, можуть привезти в Україну ще раніше, наприклад, восени 2024 року, оскільки військові швидко освоюють «передові» технології, повідомляє The Telegraph.
Міністерство оборони Великобританії збільшило швидкість роботи лазера у відповідь на дедалі більшу загрозу атак дронів у зв’язку з «двома великими конфліктами», заявив уряд.
Вчені з британської оборонної лабораторії Портон-Дауна (DSTL) в останні місяці працювали з експертами галузі, щоб перетворити лазерну зброю з лабораторного експерименту на практично готову до бою.
Грант Шаппс, міністр оборони Великобританії, заявив у четвер під час поїздки до лабораторії DragonFire, що зброя, яка може вразити монету в 1 фунт на відстані кілометра, може мати величезні наслідки.
Він сказав, що затримки із впровадженням нових збройових технологій — це «найбільша витрата грошей на оборону».
“Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай був би дуже тривалим, можливо, до 10 років, до набагато коротшого періоду часу і розгорнути зброю потенційно на кораблях та на суші”.
Шаппс сказав, що Великобританія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над тим, чи зможе вона відправити прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть доопрацьовані на 100%.
«Я абсолютно впевнений, що те, що у нас тут відбувається, є особливим і передовим», – сказав він. – Сам продукт справді випереджає іншу зброю на роки вперед».
Зброя працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у вигляді шестикутної решітки, та об’єднання їх із дзеркалами для об’єднання та посилення потужності — фізичного явища, відомого як конструктивна інтерференція.
Тім Кендалл, старший фізик DSTL лазерів, розробник DragonFire, сказав, що це створює «ідеальний лазерний промінь», який можна випромінювати через телескопічну лінзу.
Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, невидима для людського ока і близька до інфрачервоного спектра світла.
Під час випробування зброї, виконаної з майже повністю виготовленою на замовлення системою наведення та готовими лазерними деталями, знищили дрони та змусили міномети вибухнути менш ніж за п’ять секунд.
Є надія, що лазер зможе вражати дрони за менші кошти, ніж коштують ракети-перехоплювачі.
DragonFire рухається зі швидкістю світла, і його дальність досі засекречена. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000°і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди.
Система була створена з метою знищення дронів, які використовують у війнах в Україні та в Ізраїлі та показали як найновіший рубіж сучасної війни.
Шаппс вважає, що система досить потужна, щоб нейтралізувати снаряди, що швидко рухаються, такі як балістичні ракети.
«Справа не лише у повільних дронах. Зрештою, він має бути здатний збивати і дорогі ракети», — сказав він.
Лазер потужністю 355 кВт пропалює дрон або ракету за лічені секунди. Діапазон невідомий. Можна потрапити в монету 1 фунт з відстані 1 км.
Хоча технологія ще не готова до використання у бою, Шаппс визнав, що веде переговори з військовими вченими про те, як Великобританія може використовувати DragonFire на фронті.
«Метою є 2027 рік, але зараз у Європі йде живий конфлікт, для вирішення якого ми маємо унікальну сучасну зброю, і вона може виявитися корисною. Скажімо так, він не обов’язково має бути на 100% ідеальним, щоб українці, можливо, придбали його. На цей час датою, як і раніше, є 2027 рік, але, звичайно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити цей процес».
Метт Корк, керівник проєкту в DSTL, повідомив журналістам, що DragonFire може бути переданий для «користувацьких експериментів» ряду військовослужбовців у вересні, коли 7-а група протиповітряної оборони зазнає цієї технології.
Наземна версія DragonFire, як і раніше, задумана як технологія ППО і буде встановлена на вантажівці, після чого експерти британської армії дадуть відгуки про те, як її можна покращити, і виявлять будь-які проблеми.
DragonFire також слідуватиме за британськими мінними кораблями, відправленими в Україну.
Це сталося після того, як два колишні британські мінні кораблі, передані Україні, прибули до Портсмута, готові до своєї останньої місії з розмінування Чорного моря.
Едуард Феско, тимчасовий посол України у Великій Британії, спостерігав, як у четвер у порт увійшли кораблі «Чернігів» та «Черкаси», раніше відомі як HMS Grimsby та HMS Shoreham.
Українські моряки та їхні нові кораблі зараз перебувають у «повній бойовій готовності», заявили у Королівському флоті після завершення навчання разом із британцями.
У грудні уряд оголосив, що два військові кораблі класу «Сандаун» вивели зі складу Королівського флоту і передали українським військовим, які використовуватимуть їх для розмінування приблизно 800 км2 хв у Чорному морі.
Туреччина заблокувала вхід двох мінних суден у Чорне море, посилаючись на Конвенцію Монтре 1936, що регулює прохід у воєнний час через протоки Босфор і Дарданелли.
Кораблі-міношукачі виготовлені зі склопластику, тому їх неможливо виявити мінам, які детонують при виявленні магнітного поля металевого судна.
Грант Шаппс, міністр оборони, заявив: «Велика Британія лідирує у наданні допомоги Україні у модернізації її військово-морського флоту. Передача цих кораблів та відмінна підготовка, яку провів Королівський флот, вплинуть на реальний довгостроковий вплив на здатність України захищати свої води».
Феско зазначив: «Коли ми говоримо про запаси зброї, доступність обладнання в США набагато вища, ніж деінде, з багатьох причин. Але ситуація така, як вона є, і те, що Великобританія робить все можливе, щоб Україна могла отримати необхідну їй допомогу, дуже показово».
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Великобритания, лазерное оружие, лазерный луч, Україна, фронт;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лазер, здатний збивати ворожі дрони та ракети, з’явиться на військових кораблях Королівського флоту до 2027 року. Але зброю DragonFire, постріл якої коштує 10 фунтів, можуть привезти в Україну ще раніше, наприклад, восени 2024 року, оскільки військові швидко освоюють «передові» технології, повідомляє The Telegraph.".