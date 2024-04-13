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Небо над Харковом закрити можливо, я впевнений, що буде захист – Терехов

Суспільство 12:33   13.04.2024
Оксана Якушко
Небо над Харковом закрити можливо, я впевнений, що буде захист – Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю інтернет-виданню TSN.ua.

«Можливо повністю практично захистити небо над Харковом. І для цього потрібне сучасне ППО, сучасна система и протидроновий захист. І над цим зараз працює президент і ОП, і військове керівництво. Так, це важкий процес, бо обладнання іноземне, у нас такого немає. Але я впевнений, що ми матимемо такий захист», – заявив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 12:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв’ю інтернет-виданню TSN.ua.".