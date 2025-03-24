Live
  • Пн 24.03.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.53
  • EUR 44.98

221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться

Общество 14:27   24.03.2025
Виктория Яковенко
221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На прошлой неделе в регионе спасатели ликвидировали 221 пожар в природных экосистемах на площади 153 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Чрезвычайники отметили, что четыре возгорания повлекли за собой вражеские обстрелы, остальные — человеческая халатность или умышленный поджег сухостоя.

Всего с начала года в Харьковской области произошло 626 пожаров в экосистемах на площади более 466 га, из них — девять лесных пожаров на площади около 55 га.

«Вместо ликвидации последствий военной агрессии рф и спасения людей, чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов, инженерных мин или самодельных взрывных устройств», — отметили в ГСЧС.

Там напомнили, что за поджог предусмотрены штрафы: от 3060 до 6120 грн для граждан и от 15 300 до 21 420 грн для должностных лиц.

«Остановитесь! Не поджигайте! Берегите родную землю – другой у нас нет. Будьте ответственны!», — обратились в ГСЧС.

Читайте также: ГСЧС: за сутки потушили почти сотню пожаров, пострадала 25-летняя беременная

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец: «Купянская наступательная операция» проваливается, что будет дальше
Машовец: «Купянская наступательная операция» проваливается, что будет дальше
24.03.2025, 09:37
Серийного вора поймали в Харькове – полиция сообщила, в каком районе промышлял
Серийного вора поймали в Харькове – полиция сообщила, в каком районе промышлял
24.03.2025, 13:47
Новости Харькова — главное 24 марта: ранена беременная, было почти сто пожаров
Новости Харькова — главное 24 марта: ранена беременная, было почти сто пожаров
24.03.2025, 14:31
Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое
Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое
23.03.2025, 20:57
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
23.03.2025, 12:50
221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться
221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться
24.03.2025, 14:27

Новости по теме:

07:56
ГСЧС: за сутки потушили почти сотню пожаров, пострадала 25-летняя беременная
08:37
Россия разбомбила пункт медпомощи на Харьковщине, есть прилет БпЛА — ГСЧС
07:48
«Шахеды» массированно атаковали Киев ночью: погибли 5-летняя девочка с отцом
08:27
ГСЧС: 25 пожаров потушили спасатели за сутки на Харьковщине, есть пострадавшие
08:25
ГСЧС: 12 пожаров потушили на Харьковщине спасатели, есть погибший

Вы читали новость: «221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе в регионе спасатели ликвидировали 221 пожар в природных экосистемах на площади 153 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".