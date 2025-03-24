221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться

На прошлой неделе в регионе спасатели ликвидировали 221 пожар в природных экосистемах на площади 153 га, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Чрезвычайники отметили, что четыре возгорания повлекли за собой вражеские обстрелы, остальные — человеческая халатность или умышленный поджег сухостоя.

Всего с начала года в Харьковской области произошло 626 пожаров в экосистемах на площади более 466 га, из них — девять лесных пожаров на площади около 55 га.

«Вместо ликвидации последствий военной агрессии рф и спасения людей, чрезвычайники вынуждены выезжать на тушение сухостоя. В частности, на деоккупированных территориях такие пожары могут привести к детонированию неразорвавшихся боеприпасов, инженерных мин или самодельных взрывных устройств», — отметили в ГСЧС.

Там напомнили, что за поджог предусмотрены штрафы: от 3060 до 6120 грн для граждан и от 15 300 до 21 420 грн для должностных лиц.

«Остановитесь! Не поджигайте! Берегите родную землю – другой у нас нет. Будьте ответственны!», — обратились в ГСЧС.