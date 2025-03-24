ГСЧС: за сутки потушили почти сотню пожаров, пострадала 25-летняя беременная
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у специалистов было 113 оперативных выездов, 95 из них – на тушение пожаров.
Вечером из-за обстрела Великого Бурлука горело сельскохозяйственное предприятие. Дроны упали по складскому помещению, на месте удара начался пожар, площадью 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, добавили спасатели.
«В результате попадания вражеского БпЛА в частный дом в селе Великая Бабка Чугуевского района взрывные ранения получили 25-летняя беременная женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу. Также 77-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. К обследованию места обстрела привлекались пиротехники ГСЧС», – пишут пожарные.
Кроме того, произошел и бытовой пожар в Эсхаре Чугуевского района. В поселке, по данным ГСЧС, загорелась многоэтажка.
«Пострадала 55-летняя женщина. Она получила отравление угарным газом. В ее доме горела бытовая техника и мебель на площади 3 м. кв.», – уточнили спасатели.
Также в природных системах региона за сутки ликвидировали 75 пожаров, общая площадь возгорания – 51 гектар.
Читайте также: БпЛА «Ланцет» и «Молния» охотились на гражданских на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, спасатели;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГСЧС: за сутки потушили почти сотню пожаров, пострадала 25-летняя беременная»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 07:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течения суток у специалистов было 113 оперативных выездов, 95 из них – на тушение пожаров.".