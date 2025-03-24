ГСЧС: за сутки потушили почти сотню пожаров, пострадала 25-летняя беременная

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у специалистов было 113 оперативных выездов, 95 из них – на тушение пожаров.

Вечером из-за обстрела Великого Бурлука горело сельскохозяйственное предприятие. Дроны упали по складскому помещению, на месте удара начался пожар, площадью 200 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, добавили спасатели.

«В результате попадания вражеского БпЛА в частный дом в селе Великая Бабка Чугуевского района взрывные ранения получили 25-летняя беременная женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу. Также 77-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. К обследованию места обстрела привлекались пиротехники ГСЧС», – пишут пожарные.

Кроме того, произошел и бытовой пожар в Эсхаре Чугуевского района. В поселке, по данным ГСЧС, загорелась многоэтажка.

«Пострадала 55-летняя женщина. Она получила отравление угарным газом. В ее доме горела бытовая техника и мебель на площади 3 м. кв.», – уточнили спасатели.

Также в природных системах региона за сутки ликвидировали 75 пожаров, общая площадь возгорания – 51 гектар.