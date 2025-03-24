ДСНС: за добу загасили майже сотню пожеж, постраждала 25-річна вагітна

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у спеціалістів було 113 оперативних виїздів, 95 з них – на гасіння пожеж.

Увечері через обстріл Великого Бурлука горіло сільськогосподарське підприємство. Дрони впали по складському приміщенню, на місці удару почалася пожежа, площею 200 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає, додали рятувальники.

“Внаслідок влучання ворожого БпЛА у приватний будинок в селі Велика Бабка Чугуївського району вибухові поранення отримали 25-річна вагітна жінка та 25-річний чоловік. Їх ушпиталили до лікарні. Також 77-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. До обстеження місця обстрілу залучались піротехніки ДСНС”, – пишуть пожежники.

Крім того, сталася й побутова пожежа в Есхарі Чугуївського району. У селищі, за даними ДСНС, спалахнула багатоповерхівка.

“Постраждала 55-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом. В її оселі горіла побутова техніка та меблі на площі 3 м. кв.“, – уточнили рятувальники.

Також у природних системах регіону за добу ліквідували 75 пожеж, загальна площа займання – 51 гектар.