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БпЛА “Ланцет” і “Молния” полювали на цивільних на Харківщині

Події 18:27   23.03.2025
Оксана Горун
БпЛА “Ланцет” і “Молния” полювали на цивільних на Харківщині Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Харківська обласна прокуратура та ХОВА повідомили про атаки БпЛА 23 березня. Нальоти зафіксували в Харківському районі та Куп’янську.

“Удень 23 березня ворожий безпілотник вдарив по с. Руська Лозова Харківського району. Отримав поранення 54-річний місцевий мешканець. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги. Попередньо встановлено, що війська рф застосували для атаки по мирному населенню БпЛА “Ланцет“, – повідомила пресслужба прокуратури.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі опублікував фото російського безпілотника “Молния”, який заплутався у гілках дерева у приватному секторі Куп’янська.

Сьогодні вранці ворожий дрон “Молния” влучив в дерево поруч із приватним будинком 59-річного місцевого жителя. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань“, – прокоментував начальник ХОВА.

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Він також закликав мешканців не чіпати подібні підозрілі предмети, а натомість – відходити якомога далі та викликати ДСНС чи поліцію.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 18:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та ХОВА повідомили про атаки БпЛА 23 березня. Нальоти зафіксували в Харківському районі та Куп’янську".