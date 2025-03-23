БпЛА “Ланцет” і “Молния” полювали на цивільних на Харківщині

Харківська обласна прокуратура та ХОВА повідомили про атаки БпЛА 23 березня. Нальоти зафіксували в Харківському районі та Куп’янську.

“Удень 23 березня ворожий безпілотник вдарив по с. Руська Лозова Харківського району. Отримав поранення 54-річний місцевий мешканець. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги. Попередньо встановлено, що війська рф застосували для атаки по мирному населенню БпЛА “Ланцет“, – повідомила пресслужба прокуратури.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі опублікував фото російського безпілотника “Молния”, який заплутався у гілках дерева у приватному секторі Куп’янська.

“Сьогодні вранці ворожий дрон “Молния” влучив в дерево поруч із приватним будинком 59-річного місцевого жителя. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань“, – прокоментував начальник ХОВА.

Він також закликав мешканців не чіпати подібні підозрілі предмети, а натомість – відходити якомога далі та викликати ДСНС чи поліцію.