БпЛА “Ланцет” і “Молния” полювали на цивільних на Харківщині
Харківська обласна прокуратура та ХОВА повідомили про атаки БпЛА 23 березня. Нальоти зафіксували в Харківському районі та Куп’янську.
“Удень 23 березня ворожий безпілотник вдарив по с. Руська Лозова Харківського району. Отримав поранення 54-річний місцевий мешканець. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги. Попередньо встановлено, що війська рф застосували для атаки по мирному населенню БпЛА “Ланцет“, – повідомила пресслужба прокуратури.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі опублікував фото російського безпілотника “Молния”, який заплутався у гілках дерева у приватному секторі Куп’янська.
“Сьогодні вранці ворожий дрон “Молния” влучив в дерево поруч із приватним будинком 59-річного місцевого жителя. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань“, – прокоментував начальник ХОВА.
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Він також закликав мешканців не чіпати подібні підозрілі предмети, а натомість – відходити якомога далі та викликати ДСНС чи поліцію.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молния, ланцет, новини Харкова, пострадавший, прокуратура, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 18:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура та ХОВА повідомили про атаки БпЛА 23 березня. Нальоти зафіксували в Харківському районі та Куп’янську".