БпЛА «Ланцет» и «Молния» охотились на гражданских на Харьковщине
Харьковская областная прокуратура и ХОВА сообщили об атаках БпЛА 23 марта. Налеты зафиксировали в Харьковском районе и Купянске.
«Днем 23 марта вражеский беспилотник ударил по с. Русская Лозовая Харьковского района. Получил ранение 54-летний местный житель. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи. Предварительно установлено, что войска рф применили для атаки по мирному населению БПЛА «Ланцет», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.
Начальник ХОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале опубликовал фото российского беспилотника «Молния», который запутался в ветвях дерева в частном секторе Купянска.
«Сегодня утром вражеский дрон «Молния» попал в дерево рядом с частным домом 59-летнего местного жителя. К счастью, обошлось без жертв и разрушений», — прокомментировал начальник ХОВА.
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Он также призвал жителей не трогать подобные подозрительные предметы, а вместо этого — отходить подальше и вызывать ГСЧС или полицию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, ланцет, новости Харькова, пострадавший, прокуратура, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 18:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ХОВА сообщили об атаках БпЛА 23 марта. Налеты зафиксировали в Харьковском районе и Купянске".