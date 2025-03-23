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БпЛА «Ланцет» и «Молния» охотились на гражданских на Харьковщине

Происшествия 18:27   23.03.2025
Оксана Горун
БпЛА «Ланцет» и «Молния» охотились на гражданских на Харьковщине Фото: Олег Синегубов/Telegram

Харьковская областная прокуратура и ХОВА сообщили об атаках БпЛА 23 марта. Налеты зафиксировали в Харьковском районе и Купянске.

«Днем ​​23 марта вражеский беспилотник ударил по с. Русская Лозовая Харьковского района. Получил ранение 54-летний местный житель. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи. Предварительно установлено, что войска рф применили для атаки по мирному населению БПЛА «Ланцет», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Начальник ХОВА  Олег Синегубов в своем Telegram-канале опубликовал фото российского беспилотника «Молния», который запутался в ветвях дерева в частном секторе Купянска.

«Сегодня утром вражеский дрон «Молния» попал в дерево рядом с частным домом 59-летнего местного жителя. К счастью, обошлось без жертв и разрушений», — прокомментировал начальник ХОВА.

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Он также призвал жителей не трогать подобные подозрительные предметы, а вместо этого — отходить подальше и вызывать ГСЧС или полицию.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 18:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ХОВА сообщили об атаках БпЛА 23 марта. Налеты зафиксировали в Харьковском районе и Купянске".