221 пожежа – за тиждень: паліїв сухостою на Харківщині закликали зупинитись

Минулого тижня в регіоні рятувальники ліквідували 221 пожежу в природних екосистемах на площі 153 га, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Надзвичайники зазначили, що чотири загоряння спричинили ворожі обстріли, решту – людська недбалість або навмисне випалювання сухостою.

Загалом з початку року на Харківщині виникло 626 пожеж в екосистемах на площі понад 466 га, з них – дев’ять лісових пожеж на площі близько 55 га.

«Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались», – зазначили у ДСНС.

Там нагадали, що за підпал передбачені штрафи: від 3060 до 6120 грн для громадян та від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб.

«Зупиніться! Не паліть! Бережіть рідну землю — іншої у нас нема. Будьте відповідальними!», – звернулись у ДСНС.