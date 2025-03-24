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221 пожежа – за тиждень: паліїв сухостою на Харківщині закликали зупинитись

Суспільство 14:27   24.03.2025
Вікторія Яковенко
221 пожежа – за тиждень: паліїв сухостою на Харківщині закликали зупинитись Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Минулого тижня в регіоні рятувальники ліквідували 221 пожежу в природних екосистемах на площі 153 га, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Надзвичайники зазначили, що чотири загоряння спричинили ворожі обстріли, решту – людська недбалість або навмисне випалювання сухостою.

Загалом з початку року на Харківщині виникло 626 пожеж в екосистемах на площі понад 466 га, з них – дев’ять лісових пожеж на площі близько 55 га.

«Замість ліквідації наслідків воєнної агресії рф і порятунку людей, надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Зокрема на деокупованих територіях такі пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались», – зазначили у ДСНС.

Там нагадали, що за підпал передбачені штрафи: від 3060 до 6120 грн для громадян та від 15 300 до 21 420 грн для посадових осіб.

«Зупиніться! Не паліть! Бережіть рідну землю — іншої у нас нема. Будьте відповідальними!», – звернулись у ДСНС.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 14:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня в регіоні рятувальники ліквідували 221 пожежу в природних екосистемах на площі 153 га, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".