Пашу Потона хотят привлечь к «внешнему управлению» Украиной — СБУ

СБУ заявила, что разоблачила предателей, которых российская власть втягивает в создание проекта «внешнего управления» Украиной. Среди них — Павел Онищенко, которого знают как «Пашу Потона».

Специалисты СБУ собрали доказательную базу на предателей, которые прячутся в РФ и с подачи Кремля провозгласили себя «единственной легитимной властью» Украины.

«На этой неделе лидеры указанной группировки и другие предатели посетили форум «единства» в москве, участие в котором приняли также идеолог российского фашизма Дугин, депутаты госдумы, блоггеры и «Z-военкоры». Вся риторика «конференции» была посвящена продвижению тезиса путина, что для длительного мира в нашем государстве необходимо создать переходную администрацию под контролем рф и США, которая временно руководила бы Украиной», — информирует пресс-служба СБУ.

К «внешнему управлению», идею которого продвигает Путин, хотят привлечь «избранных» коллаборантов. Служба безопасности сообщила, что лидер этой группировки — Дмитрий Василец – глава запрещенной партии «Держава» (заочно осужденный за поддержку агрессии РФ). А среди других фигурантов назвали известного в Харькове деятеля «Пашу Потона» — Павла Онищенко, руководителя прокремлевского объединения «Слобожанская сечь».

В Харькове лидер организации «Потон» и его команда прославились причастностью к серии криминальных дел. Так, пятерых «потоновцев» задержали в Краснокутском районе в июне 2020 года, как сообщали в ГУ Нацполиции Харьковщины, после «вооруженного конфликта с правоохранителями». По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год сторонники и участники ОО под видом акций против незаконной торговли наркосодержащими лекарствами, алкоголем и незаконной вырубки лесов занимались хулиганством, вымогательствами и угрозами.

После начала полномасштабной войны в марте 2022 года лидер организации «Потон» Павел Онищенко по решению суда вышел из СИЗО, где находился с июня 2020 года, под личное обязательство. Вскоре в видеообращении он заявил, что собирается записаться в тероборону, а сам сбежал за границу. Как сообщал спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, основанием для выезда стало наличие у Онищенко четверых детей.

Вначале Онищенко был в Европе, а позже объявился в Москве. С того времени в своих соцсетях он всячески восхваляет РФ и распространяет вражеские нарративы в отношении Украины и ее руководства. Их противоправный характер подтвердили эксперты Института Бокариуса.

14 апреля 2023 года спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что Онищенко заочно объявили о подозрении по трем статьям УКУ: «государственная измена в форме перехода на сторону врага и предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенная в условиях военного положения»; «публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные повторно»; «создание и распространение материалов с оправданием вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенные повторно».

В СБУ сообщили, что Онищенко и прочие участники сборища «единства» создали сайт по аналогу с официальными страницами органов власти Украины, объявили о проведении «онлайн-референдума» по поводу будущего нашего государства, а также разработали копию портала «Дія», чтобы сфальсифицировать результаты фейкового голосования. От российских кураторов они получили задачу сформировать собственные «филиалы» в странах ЕС как «альтернативу» дипломатическим представительствам Украины. Фигурантам сообщили о подозрении в действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.