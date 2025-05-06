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Прогноз погоды на 7 мая в Харькове и области: будет идти дождь

Погода 21:09   06.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 7 мая в Харькове и области: будет идти дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 7 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области будет идти дождь. 🌧
Ветер ночью будет юго-восточный, днем ​​изменится направление ветра на северо-западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​прогреется до 14 – 19°С.

Также будет дождь и в Харькове. 🌧
Ветер ночью будет юго-восточный, днем ​​кардинально сменит направление на северо-западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 10-12°, днем ​​прогреется до 15-17°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 21:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".