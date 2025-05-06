Прогноз погоды на 7 мая в Харькове и области: будет идти дождь
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 7 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области будет идти дождь. 🌧
Ветер ночью будет юго-восточный, днем изменится направление ветра на северо-западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем прогреется до 14 – 19°С.
Также будет дождь и в Харькове. 🌧
Ветер ночью будет юго-восточный, днем кардинально сменит направление на северо-западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 10-12°, днем прогреется до 15-17°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 21:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".