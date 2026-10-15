Дождь и до +19 днем. Прогноз погоды на 16 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на пятницу, 16 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями ☁️. Ночью прогнозируют дождь 🌧, местами он будет даже значительным. Днем будет идти небольшой дождь 🌧.
Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем от 14 до 19°.
В Харькове ночью также ожидают дождь 🌧, днем прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем прогреется до 15-17°.