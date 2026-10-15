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Дождь и до +19 днем. Прогноз погоды на 16 октября в Харькове и области

Погода 20:35   15.10.2026
Оксана Якушко
Дождь и до +19 днем. Прогноз погоды на 16 октября в Харькове и области Фото: Wikimedia Commons

Прогноз погоды на пятницу, 16 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями ☁️. Ночью прогнозируют дождь 🌧, местами он будет даже значительным. Днем будет идти небольшой дождь 🌧.
Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 14 до 19°.

В Харькове ночью также ожидают дождь 🌧, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.
Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем ​​прогреется до 15-17°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 20:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 16 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".