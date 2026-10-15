Дождь и до +19 днем. Прогноз погоды на 16 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 16 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода с прояснениями ☁️. Ночью прогнозируют дождь 🌧, местами он будет даже значительным. Днем будет идти небольшой дождь 🌧.

Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15°, днем ​​от 14 до 19°.

В Харькове ночью также ожидают дождь 🌧, днем ​​прогнозируют небольшой дождь 🌧.

Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 12-14°, днем ​​прогреется до 15-17°.